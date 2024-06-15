M3949●江戸明治和本等＞要用往来（折本・表紙小虫）猪瀬尚賢 稀書往来物

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●江戸明治和本●要用往来（折本・表紙小虫）【判型】折本1帖。縦250・252粍。【作者】猪瀬尚賢（直方・方平・譲之助・丈之助・晴雪楼）作・書。【年代等】万延元年5月作・刊。［江戸］丸屋徳造（丸屋徳蔵・宝善堂・関山徳造）板。【備考】分類「往来物」。同板2種を書袋ともに全冊収録した。『要用往来』は、『五人組帳前書』の条項に沿って順次語彙を列挙した手本。まず折本が刊行され、続いて大本が出版されたと考えられる。公民たるに必要な法令関連語彙が中心を占め、「夫、人々蒙聖代恩沢、累世安穏令家跡相続、弁冥加、日夜職業専一相営、若年砌、有余力者、読書・算筆之稽古心懸…」と筆を起こして、家業出精、余力学問、孝行、博奕禁止、分限、遊芸、金銭、訴訟、契約、証文、取引、喧嘩、その他反社会的行動、裁定、地方・租税、相続、人倫、社会生活、忠孝、賞罰等の語彙を羅列する。折本は大字・2行（1折4行）・ほとんど付訓、大本は大字・4行・ほとんど付訓で記す。★原装・書袋（題簽）付・状態良好（表紙小虫）。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。