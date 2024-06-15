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あたらしい皮膚病診療アトラス 【裁断済】
商品番号 T46540701773
商品名

あたらしい皮膚病診療アトラス 【裁断済】
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「あたらしい皮膚病診療アトラス=AtlasofModernDermatology」清水宏定価:￥9800#清水宏#清水_宏#本#自然／医療・薬学・健康※裁断済みの本になりますので、素人裁断のため巻き込みによる折れ・ヨレ、その他、見落とし、細かい傷・折れ・汚れ等がある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入ください。気になる方はご遠慮ください。※注文後のキャンセルはご遠慮いただいております。特に、注文後に裁断済であることに気付き、キャンセルされる方がおられるのでご注意ください。
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