ポケットモンスター ルビー サファイア ゲームボーイアドバンス GBA

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はゲームボーイアドバンス GBAポケットモンスター サファイアポケットモンスター ルビーのまとめ売りです。画像内にあるものが全てとなっております。動作は確認済みですが、箱等付属品は全て傷があるものと思ってください。あくまで中古品としてのご理解の上ご購入よろしくお願いします。トラブル防止のためにノークレームノーリターンだと嬉しいです。^_^
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