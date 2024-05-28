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ポケットモンスター ルビー サファイア ゲームボーイアドバンス GBA
商品番号 A28015245078
商品名

ポケットモンスター ルビー サファイア ゲームボーイアドバンス GBA
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はゲームボーイアドバンス　GBAポケットモンスター　サファイアポケットモンスター　ルビーのまとめ売りです。画像内にあるものが全てとなっております。動作は確認済みですが、箱等付属品は全て傷があるものと思ってください。あくまで中古品としてのご理解の上ご購入よろしくお願いします。トラブル防止のためにノークレームノーリターンだと嬉しいです。^_^
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