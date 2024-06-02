NINTENDO SWITCH LITE グレー　新品未使用

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商品詳細
★NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレー★ニンテンドースイッチライト 任天堂スイッチ ライト本体 グレー 新品未使用★専用出品、お取り置きはお断りしております。コンビニ払いの方はお支払い予定日をお知らせください★2023.8月クレーンゲームで獲得しました★店舗印なし★すり替え防止の為、返金、返品はできません★撮影の為、箱を開けましたが新品未使用です★初期不良はメーカーにお問い合わせください★プチプチで梱包し、段ボールに入れて発送致します★即購入オッケーですヽ(*´∀｀)#任天堂#Nintendo
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