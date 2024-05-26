週末限定1点のみ テン NCT コマズ ランダムフィギュア

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商品詳細
NCTFIGUREコマズ第二弾ランダムフィギュアWay-V威神テン貴重なテンくんのフィギュアです①トレカ トレカは2種入‼︎②ランダムフィギュア+台座※フィギュアは未開封トレカでランダム判断できるため未開封のままお送りします外箱は、たたんで同封大切に梱包してメルカリ便にて発送即購入OK#nct#Way-V#イリチル#テン#ウェイブイ
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