ニンテンドー2DS ラベンダー

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商品詳細
動作も問題なく、タッチペンともにいい状態で使えています。本体もかなり綺麗なほうだと思います。SDカードは付属しておりません。中古品である旨ご理解頂ける方のみご購入ください。■■付属品■■⚪︎本体⚪︎タッチペン以上で全てです。「ニンテンドー2DSラベンダー」任天堂定価:￥9800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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