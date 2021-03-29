VOX　コンパクト ギターアンプ

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商品詳細
VOX(ヴォックス)コンパクトギターアンプPathfinder10自宅練習ファーストアンプに最適ヘッドフォン使用可クリーンオーバードライブ10WスタンダードV9106■付属品 電源コードのみVOX伝統のルックス、サウンドを継承したギターアンプコンパクトながら、パワフルなサウンドを出力クリーンとオーバードライブを切り替え可能外形寸法:380(W)x170(D)x260(H)mm質量:4.8kg※購入後、ほぼ使用することなく 保管しておりました商品です。※ほぼ新品に近いものですが、中古品であること をご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。#ギターアンプ #VOX
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