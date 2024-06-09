【裁断済】内科救急診療指針2022

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商品詳細
【他の商品とまとめてご購入される場合は、割引を適用させていただきますので、事前にコメント等でお知らせください。】裁断済の商品です。・裁断面:綺麗です。・書き込み:上面に押印があります。・汚れ:ありません。・裁断済みのため、状態に関しては良好な場合でも「傷や汚れあり」としています。・ご理解のある方のみのご購入をお願い致します。・何か質問などございましたら、コメント欄にてよろしくお願いします。商品の写真もご希望があれば追加いたします。「内科救急診療指針2022」一般社団法人日本内科学会専門医制度審議会救急委員会定価:￥10000#一般社団法人日本内科学会専門医制度審議会救急委員会#一般社団法人_日本内科学会専門医制度審議会_救急委員会#本#自然／医療・薬学・健康
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