【レトロゲーム】PCエンジン 本体【動作未確認】

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商品詳細
経年による黄ばみや、使用によるキズなどあります。古い品物になりますので気にされる方はお控え下さい。下記いずれも動作未確認なのでジャンク品扱いとさせて頂きます。ご理解頂ける方のみご検討下さい。・PCエンジン本体・コントローラー×2・マルチタップ・規格外ACアダプター（HVC-002）※任天堂って書いてあります箱などはありません。NECPI-TG001#日本電気#NEC
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