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【レトロゲーム】PCエンジン 本体【動作未確認】
商品番号 C61883437386
商品名

【レトロゲーム】PCエンジン 本体【動作未確認】
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年による黄ばみや、使用によるキズなどあります。古い品物になりますので気にされる方はお控え下さい。下記いずれも動作未確認なのでジャンク品扱いとさせて頂きます。ご理解頂ける方のみご検討下さい。・PCエンジン本体・コントローラー×2・マルチタップ・規格外ACアダプター（HVC-002）※任天堂って書いてあります箱などはありません。NECPI-TG001#日本電気#NEC
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