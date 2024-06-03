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Dukoff デュコフ テナーサックス用マウスピース D6
商品番号 X67458563311
商品名

Dukoff デュコフ テナーサックス用マウスピース D6
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 10,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難う御座います。Dukoffデュコフテナーサックス用マウスピースD6いただき物ですが、使用しない為出品いたします。状態はお写真にてご確認頂けましたら幸いで御座いです。キャップ、リガチャー、元箱が付属します。何卒宜しくお願い申し上げます。種類...サックス
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