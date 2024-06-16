プレイステーション2禅本体セット プレステ2

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商品詳細
黒スケルトンの禅です。コントローラーも同色のゼンブラックです。化粧箱、付属品すべて揃っています。単4乾電池2本のみありません。本体動作確認済み。6~7枚目画像をご覧ください。傷や汚れは気になるものではありませんが、特に神経質な方はご遠慮ください。ZenBlack型番SCPH-37000
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