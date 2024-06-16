【植物画】シャーリー・シャーウッド コレクション 作品集

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商品詳細
植物画シャーリー・シャーウッドコレクション作品集「ContemporaryBOTANICALARTISTS-TheShirleySherwoodCollection」ShirleySherwood/VictoriaMatthews(著)1996年WEIDENFELD\u0026NICOLSON絶版◆◆詳細◆◆イギリスの植物学者シャーリー・シャーウッドによるボタニカルアートのコレクションから、西欧やアジアなど世界各地の画家112名による作品を収録。世界中のボタニカルアーティストが参考にしてきただろう素晴らしい作品が、ShirleySherwood博士による作家の説明とともに掲載されています日本からは植物画界のパイオニア故二口善雄氏、植物画家の豊田路子さん、日本ボタニカルアート協会代表の内城葉子さん、角田葉子さん、今井眞利子さんなどの作品が収録★精緻な描写による科学的視点と、目を奪われるような美しさが共存するボタニカルアート。トールペイントやキルトなど手芸の図案の参考にいかがでしょうか？◆◆仕様◆◆洋書英語植物画ボタニカルアート作品集図録画集ペーパーバック29.8×24.1×2.5cm240ページ◆◆状態◆◆25年前に刊行された古い書籍表紙に経年による薄スレ・薄ヤケ表紙角にシワが少しページ端に薄ヤケが少し#本#ボタニカルアート#植物画#二口善雄#トールペイント
http://narcologia.ru/goods/assessor634303.html
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当店限定販売】 シャーリー・シャーウッド コレクション 作品集 洋書 ...
シャーリー・シャーウッド コレクション 作品集 洋書 | www.vinoflix.com
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Contemporary Botanical Artists: The Shirley Sherwood Collection
◇C3707【洋書】「Contemporary Botanical Artists/ The Shirley ...
シャーリー・シャーウッド コレクション 作品集
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The Shirley Sherwood Collection: Botanical Art Over 30 Years
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シャーリー・シャーウッド コレクション 作品集
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ボタニカルアート 花・植物画 ルドゥーテ/マリア・シビラ・メーリアン シャーリー・シャーウッド コレクション A New Flowering
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