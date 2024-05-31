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格安！　初期型　PS3 本体 60GB　正常動作品
商品番号 E57912999782
商品名

格安！　初期型　PS3 本体 60GB　正常動作品
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation3初期型60GBモデルCECHA00※PS1、PS2、PS3各種ソフト読み込み確認済み。※箱、説明書はありません。※外観に細かいスリキズ程度はあります。※本体、コントローラー、電源ケーブル、HDMIケーブルのセットになります。お支払いや受け取り手続きに時間のかかる方は絶対に落札しないで下さい。配送は即日～翌日には可能です。よろしくお願いします。(動作確認に使用したソフト)PS　ドラクエ4PS2　ドラクエ5PS3　サイレンニュートランスレーション#プレイステーション#PS#PS2#PS3#PS4#PS5#SONY#プレステ#本体#格安
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