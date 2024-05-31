格安！　初期型　PS3 本体 60GB　正常動作品

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商品詳細
PlayStation3初期型60GBモデルCECHA00※PS1、PS2、PS3各種ソフト読み込み確認済み。※箱、説明書はありません。※外観に細かいスリキズ程度はあります。※本体、コントローラー、電源ケーブル、HDMIケーブルのセットになります。お支払いや受け取り手続きに時間のかかる方は絶対に落札しないで下さい。配送は即日～翌日には可能です。よろしくお願いします。(動作確認に使用したソフト)PS ドラクエ4PS2 ドラクエ5PS3 サイレンニュートランスレーション#プレイステーション#PS#PS2#PS3#PS4#PS5#SONY#プレステ#本体#格安
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