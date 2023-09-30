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レバーレスコントローラー　アケコン
商品番号 P20554101838
商品名

レバーレスコントローラー　アケコン
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 7,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してから一度使用し自分には使えず閉まっておりました。USBケーブルは付きますが箱などはありません。格ゲー格闘ゲームアケコンラバーレスヒットボックス
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