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新品 英雄伝説 創の軌跡 PlatinumマイスターBOX 初回特典付き PS4
商品番号 Q55017410941
商品名

新品 英雄伝説 創の軌跡 PlatinumマイスターBOX 初回特典付き PS4
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お手数ですが、プロフィールを御一読下さい。定価11,880円新品未開封です。目立った傷や汚れはありません。★しかし、シュリンクに傷や汚れがあります。内部は綺麗だと思うのですが、完璧ではないので、神経質な方のご購入はご遠慮頂き、許容できる方のみご検討をお願いいたします。★なお、こちらの商品は新品未開封となっておりますため、開封されますと二度とその状態で出品できません。商品にお間違いがないかご注意くださいませ。すり替え詐欺や取り込み詐欺の存在を認知しています。発売日　　：2020年08月27日関連作品　：英雄伝説販売元　　：日本ファルコム対応機種等：PS4同梱物・PS4「英雄伝説創の軌跡」製品パッケージ・2枚組音楽CD「KISEKI15thAnniversaryVocalCollection」・メモリアル卓上カレンダー「ZemurianHeroes2020-2021」・「創の軌跡」キャラクタークリアポスター24枚セット内容紹介「軌跡」シリーズ完結に向けた、新たな創（はじまり）の物語緻密なキャラクター描写と壮大なストーリー展開で男女問わず国内外のユーザーから高評価を受け、トータルセールス450万本を突破したストーリーRPG「軌跡」シリーズ。16年目に突入し、シリーズ全体の完結に向けた新たな「創（はじまり）」の物語、「創の軌跡」がPlayStation4用タイトルとして発売決定！#新品#未開封#未使用#英雄伝説#創の軌跡#軌跡#日本ファルコム#ファルコム#ゲームソフト#ゲーム#テレビゲーム#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション4#プレステ4#限定版#限定盤#限定#初回版#初回盤#初回#初回限定#RPG#あらいぐま財閥
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