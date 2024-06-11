純情ロマンチカ1~23巻セット＊中村春菊

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純情ロマンチカ1巻から23巻までのセットです。1冊あたり定価560円●状態：中古品●ヤケ：少しあり●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。こちらの商品は実家に置いてあるため、発送が週末になりますことをご了承ください。即購入歓迎です。世界一初恋とのセット販売も可能ですのでコメントにてお問い合わせください。