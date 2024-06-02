⭐楽器練習者必見⭐TERENCE　メトロノーム　振り子式　高精度　楽器演奏用

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数ある中からご覧いただきありがとうございます✨✅1点限り、早い者勝ち商品！✅新品未使用品！✅送料込み！✅即購入OK！#Fuwari…❤即購入OK❤--------------------------------------------------------------------------★「金属機軸で作られた振り子式メトロノーム」良質な金属の材質と素晴らしい製造技術で作られて、音がより丸くて満ちていて、パフォーマンスが安定していて強い耐久性があります。さらに、メトロノームは精密なスプリング駆動構造を採用しており、バッテリーを必要とせずに正確なビートとリズムを提供します★「幅広く適用なメトロノーム」メトロノームは40〜208bpmのテンポ範囲に対応し、0、2、3、4、6のビート選択肢も搭載しており、ピアノ、ギター、バイオリン、ベース、ドラなど全ての楽器演奏の要求を満たします。更に、初心者の楽器練習にも最適します。★「繁雑な操作が不要！使用簡単」繁雑な操作が不要で、ダストカバーを外して必要なテンポとスピードを調整すると練習を始めます。ご注意：初めて使用する前に、底部カバーを開けて保護綿を取り出してください。★「クラシックな外観」本メトロノームはクラシックな外観を採用して、上品でスタイリッシュでお部屋のインテリアとしても適合です。 ★「大音量」聞き取りやすい大きなテンポ音で、大きな楽器音の中でも楽に聞こえます。楽器や演奏スタイルを問わずに人気のメトロノームです※ご購入前にプロフィールに記載のお願い事をお読みの上ご購入下さい。※海外商品が多いため、外箱がへこみなどダメージがある場合がございますが、商品自体に問題はございません。※場合によって、らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便に変更することがありますのでご了承願います。