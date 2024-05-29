「病棟・ICU・ERで使える クリティカルケア薬 Essence \u0026 Pract

「病棟・ICU・ERで使えるクリティカルケア薬Essence\u0026Practice」今井徹/安宅一晃/牧野淳/前田幹広/JSEPTIC薬剤師部会定価:￥10000 (2022年3月4日 第3刷）#今井徹#今井_徹#安宅一晃#安宅_一晃#牧野淳#牧野_淳#前田幹広#前田_幹広#JSEPTIC薬剤師部会#本#自然／医療・薬学・健康表紙にやや折れ目がございますが、ほとんど使用しておらず全体的に綺麗な状態です。



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