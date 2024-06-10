ジャンク【美品】NINTENDO SWITCH LITE

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販売期間10/1523:59までNintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ【ジャンク品】NINTENDOSWITCHLITEターコイズcolor:ターコイズゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブルタイプ初期化済み、電源入ります、充電出来ます。普通にソフト読み込み、プレイできます。※右スティックのみ動作不良あり。交換すれば治ると思います。あくまでも個人的な感想ですので宜しくお願いします。本体液晶画面には保護フィルム貼ってあります。購入時からずっとフィルム、カバーしていたので比較的美品かと。商品の状態は画像でご確認ください。ジャンク品扱いでお願いします。switch有機elモデルを購入してから、あまり使わなくスティック直してまで使用する事がなくなったので出品します。素人保管管理の品物なので神経質な方はお控えください。内容・switchライト本体・純正充電器・ラバーケース（中古品）ご理解の上、ご購入をお願いいたします。#任天堂#Nintendo#switchライトゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo