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ポケモンカード　フーパ　プロモカード　未開封
商品番号 T93411698460
商品名

ポケモンカード　フーパ　プロモカード　未開封
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちらは、映画ポケットモンスター光輪の超魔神フーパの特典のフーパのプロモカードセットでございます。こちらは未開封でございます。外装に少し折れがみられますが、カードに傷はついておりません。そちらをご了承の上ご購入ください。発送の際は、折れ防止、濡れ防止の梱包をいたします。また、何かご質問などございましたらコメントお願いいたします。#ポケモンカード#フーパ
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