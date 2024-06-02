ポケモンカード　フーパ　プロモカード　未開封

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ご覧いただきありがとうございます！こちらは、映画ポケットモンスター光輪の超魔神フーパの特典のフーパのプロモカードセットでございます。こちらは未開封でございます。外装に少し折れがみられますが、カードに傷はついておりません。そちらをご了承の上ご購入ください。発送の際は、折れ防止、濡れ防止の梱包をいたします。また、何かご質問などございましたらコメントお願いいたします。#ポケモンカード#フーパ