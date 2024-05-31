【美品】Nintendo Switch Lite 本体 充電器付き

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商品詳細
任天堂SwitchLiteコーラルピンク本体・箱なし・SDカードなし・画面フィルムなし・初期化済み・動作確認済み・消毒済み・充電器付きほとんど使っていないため綺麗な状態ですが、一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可、即購入可能ニンテンドースイッチライトゲーム機
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