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【美品】Nintendo Switch Lite 本体 充電器付き
商品番号 M95035894031
商品名

【美品】Nintendo Switch Lite 本体 充電器付き
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂SwitchLiteコーラルピンク本体・箱なし・SDカードなし・画面フィルムなし・初期化済み・動作確認済み・消毒済み・充電器付きほとんど使っていないため綺麗な状態ですが、一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可、即購入可能ニンテンドースイッチライトゲーム機
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