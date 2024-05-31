casio xd-sx9850

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商品詳細
理化学の専門コンテンツを収録。理系の専門用語、専門英語を収録した辞典をはじめ、物理、化学、数学などの分野をカバーする専門性の高いコンテンツを収録。理数系の学習・研究に役立ちます。箱はありません。電池を入れるか、USBを繋げば電源は付きます。
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