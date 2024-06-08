DSi 3DS 本体　カセット　充電器　セット

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商品詳細
本体2点DSiピンク3DSピンクどちらも動作確認済みです。DSiは初期化済みです。3DSのカメラに不具合ありカセット19点初音ミクProjectmirai2とびだせどうぶつの森おいでよどうぶつの森マリオカートDSNewスーパーマリオブラザーズマリオパーティDSマリオＶＳドンキーコング突撃ミニランドオシャレ魔女ラブandベリープチプチおみせっちごひーきにリズム天国ゴールドさわるメイドインワリオとんがりボウシと魔法の365にち夢色パティシエールマイスイーツクッキング大合奏バンドブラザーズDXわがままファッションガールズモードニンテンドッグスチワワ＆フレンズやわらかあたま塾中学準備5教科カンペキトモダチコレクション全て動作確認・初期化済みです。あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お待ちしております。購入前にコメントお願いいたします。
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