PS5 アーマードコア 6 プレミアムコレクターズエディション

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商品詳細
PS5アーマードコア6プレミアムコレクターズエディション 箱から出していない完全未使用新品です。エビテン限定になります。二重に購入してしまいました。手数料入れると赤字での出品となります。https://ebten.jp/p/7015023082501【エビテン限定特典】●ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONオリジナルアクリルパネル本作のアナウンスメントトレーラーのワンシーンを使用したアクリルパネルです。【プレミアムコレクターズエディション同梱内容】数多くの特典が同梱された「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」コレクターズエディションに、『AC「NIGHTFALL」スタチュー』が格納できる「ガレージ」ジオラマフィギュアをセットにした国内エビテン専売商品です。1.「ガレージ」ジオラマフィギュア（全高32cm）2.「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」（PS5）ゲームソフト3.AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）4.アートブック（ハードカバー仕様/48P）5.デジタルサウンドトラック6.スチールブック7.ロゴピンズセット8.オリジナルステッカーセット新品未開封のため不具合などございましたらメーカーにお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/waveform47817.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial591516.html
http://narcologia.ru/goods/enquire948589.html
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