ご覧いただきありがとうございますセンス・オブ・ワンダー結成20周年記念コンサートVHSビデオ当時、難波弘之のHPで300本数量限定販売していたものですオフィシャル商品ですが映像はそれほど美麗ではないかもしれませんあくまでも記念コンサートの記録と思って頂いたほうが良いと思います145分目視ではテープにカビや埃など確認出来ませんが気になる方のご購入はお控えください動作確認済ですが20年以上前のモノである事をご理解のうえご検討下さい自分よりもコアなファンの方が所有すべきものと考えます#難波弘之#SENSEOFWONDER#厚見玲衣



難波弘之＆SENSE OF WONDER】結成20周年記念コンサートビデオ-



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