PS2 パワプロ5本セット

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商品詳細
PS2ソフト 実況パワフルプロ野球 5本セット・実況パワフルプロ野球9決定版・実況パワフルプロ野球10超決定版・実況パワフルプロ野球12決定版・実況パワフルプロ野球13・実況パワフルプロ野球14決定版ディスクに傷等ありません。PS2が無い為動作確認はしておりませんが、近年まで使用しており、その後は大切に保管していたので問題無いかと思います。ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。#ゲーム#PS2#パワプロ#野球
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