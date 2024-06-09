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PS2 パワプロ5本セット
商品番号 M76381544579
商品名

PS2 パワプロ5本セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS2ソフト　実況パワフルプロ野球　5本セット・実況パワフルプロ野球9決定版・実況パワフルプロ野球10超決定版・実況パワフルプロ野球12決定版・実況パワフルプロ野球13・実況パワフルプロ野球14決定版ディスクに傷等ありません。PS2が無い為動作確認はしておりませんが、近年まで使用しており、その後は大切に保管していたので問題無いかと思います。ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。#ゲーム#PS2#パワプロ#野球
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