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任天堂2DS ポケットモンスター　赤パック　クリアレッド
商品番号 U59794342233
商品名

任天堂2DS ポケットモンスター　赤パック　クリアレッド
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,581 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。付属品本体SDカードタッチペン以上になります。動作確認済みです。液晶にわずかに擦れありますが、焼けやドット抜けはない状態です。
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome514943.html
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ニンテンドー2DS｜任天堂
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