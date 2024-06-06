任天堂2DS ポケットモンスター　赤パック　クリアレッド

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。付属品本体SDカードタッチペン以上になります。動作確認済みです。液晶にわずかに擦れありますが、焼けやドット抜けはない状態です。
http://narcologia.ru/goods/diamond120258.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome514943.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox944739.html
ニンテンドー2DS｜任天堂
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