エレビッツ カイとゼロの不思議な旅

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商品詳細
動作確認済み箱・説明書付き「エレビッツカイとゼロの不思議な旅」コナミデジタルエンタテインメント定価:￥5000※動作確認済みですが古い物なので確実性を保証するものではございません。素人管理の為ご了承の上ご購入をお願い致します。すり替えなどの防止の為、返品.返金は受付ません。#コナミデジタルエンタテインメント#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
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