SIMAGIC GT1 Steering Wheel

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商品詳細
SIMAGICGT1SteeringWheel【商品状態】大きな傷はなく綺麗な状態です。殆ど使用せずに大切に保管しておりました。接続した写真も添付しております。LEDが点灯し機能します。【商品紹介】アルカンターラですのでレーシーで高級感があり、手に馴染むのもいいポイントです。またカーボンも使われており更に高級感が増します。実車でも使えそうなくらいしっかりした作りですので、パワーのあるSIMAGICalphaのようなDDでも最高のパフォーマンスが発揮できます。【付属品】・GT1ステアリング本体・クイックリリース・保証書不定期で値下げを行いますのでご希望の金額になりましたらご購入下さい。なお早い者勝ちです。
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