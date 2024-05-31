Fax付き電話機＋子機1台

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商品詳細
PanasonicKX-PD551DL家庭用ホームFax(コードレス)子機もコードレスです実家で使用していた物ですが買い替えの為出品します。故障はしていません。年数の割にはキレイでまだまだ使えると思います。
http://narcologia.ru/goods/displease528131.html
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