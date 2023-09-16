PS5 Lies of P　コレクターズエディション　特典のみ



PS5 Lies of P コレクターズエディション ライズオブピー 特典- PS5 Lies of P コレクターズエディション ライズオブピー 特典-



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Lies of P(ライズ オブ ピー) コレクターズエディション -PS5 【特典】DLC:2種(「お茶目な操り人形の服セット」、「偉大なるベニーニの服セット、祭りの準備をする者が身につける仮面」)、スチールブック、オリジナルサウンドトラック、特製ピンバッチ2種、アクリルキーリング、限定BOX Lies of P(ライズ オブ ピー) コレクターズエディション -PS5 【特典】DLC:2種(「お茶目な操り人形の服セット」、「偉大なるベニーニの服セット、祭りの準備をする者が身につける仮面」)、スチールブック、オリジナルサウンドトラック、特製ピンバッチ2種、アクリルキーリング、限定BOX



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アーリーアクセス目的のため新品でコレクターズエディションを購入しました。サントラのみ使用しました。サントラは購入時に５ミリ程度の傷がありましたが、問題なく再生できます。タイトルの通り特典のみのため、ソフトは付属しないことご了承下さい。ヨドバシ限定特典のキーホルダーもお付けします。コードは使用済です。目立った傷や汚れはないと思いますが、個人差がございます事ご了承ください。「PS5LiesofP コレクターズエディション」定価:￥13000#ゲーム#RPG#PlayStation5#PlayStation_5#PS5