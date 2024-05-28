韓国ドラマ　怪物　Blu-ray 監督版

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商品詳細
シンハギュン、ヨジングさん主演韓国ドラマ怪物監督版です。特典全て揃っております。※おまけはヨジングさんのフォトカードです。※リコールディスク(修正CD)有り海外製品のためご理解の上ご購入ください韓国のDVDはリージョンコードが日本と異なる為リージョンフリーまたはコードが合う再生機器のみで再生可能です。知識のある方、機器準備される方のご購入をよろしくお願いします。※日本語字幕無し#監督版#韓国ドラマ#韓国ドラマBluRay#怪物BluRay#韓国ドラマ怪物#シンハギュン#シン・ハギュン#ヨ・ジング#ヨジング
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