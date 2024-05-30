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ネオジオポケットカラーカーボンブラック 本体のみ
商品番号 L64854545728
商品名

ネオジオポケットカラーカーボンブラック 本体のみ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNKネオジオポケットカラーカーボンブラック目立った傷や汚れはございません。3枚目にソフトが読み取れている写真を載せております。ソフト「電車でGO!」に関しましては別途出品しておりますのでプロフィールからご確認ください。素人保管であること、昔の製品のため動作保証はできないこと、液漏れ防止のため電池は抜いて本体のみで発送いたします。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。SNKネオジオポケットカラーカーボンブラック#エス_エヌ_ケイ#SNK
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