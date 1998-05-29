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Tactics ONE 輝く季節へ windows版　初回版　カレンダーセット
商品番号 F42325685608
商品名

Tactics ONE 輝く季節へ windows版　初回版　カレンダーセット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リメイクも決まっており結構レアです！ONE～輝く季節へ～はTacticsより発売された、Windows版がオリジナルのゲーム。＊ソフトとカレンダーセットです！⬇️他にも出品しています⬇️#フェリスルームフィギュア発売日1998/05/29定価9,680円メーカーTactics原画樋上いたるシナリオ久弥直樹シナリオ麻枝質問があればお気軽にお問い合わせくださいませ♪#ONE輝く季節へ#Tactics#Windows95
http://narcologia.ru/goods/waveform357817.html
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