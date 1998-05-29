Tactics ONE 輝く季節へ windows版　初回版　カレンダーセット

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商品詳細
リメイクも決まっており結構レアです！ONE～輝く季節へ～はTacticsより発売された、Windows版がオリジナルのゲーム。＊ソフトとカレンダーセットです！⬇️他にも出品しています⬇️#フェリスルームフィギュア発売日1998/05/29定価9,680円メーカーTactics原画樋上いたるシナリオ久弥直樹シナリオ麻枝質問があればお気軽にお問い合わせくださいませ♪#ONE輝く季節へ#Tactics#Windows95
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