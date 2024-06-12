SONY PSP ガールズ　ブロッサムピンク

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商品詳細
PSPブロッサムピンク ガールズ 限定PSP本体（ほとんど使用していないので程度は年式を考えると良いと思います。）ACアダプタ電源コードバッテリー（膨らんで使用できません）以下未開封メモリスティックポーチクロスイヤホン印刷物動作確認済みです。よろしくおねがいします。SONYPlayStationPortablePSPJ-30019color:PINKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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