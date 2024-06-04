トリニティ・ブラッド　原作全巻セット＋オマケ

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トリニティ・ブラッド コミック全21巻セット (あすかコミックス)(中古 ...



TVアニメ『トリニティ・ブラッド』DVD 全巻セット 全12巻



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トリニティ・ブラッド 第１６巻 | 作品情報 | ASUKA



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トリニティ・ブラッド ２１巻 | 作品情報 | ASUKA



トリニティ・ブラッド ２０巻 | 作品情報 | ASUKA

「トリニティ・ブラッド:canon:神学大全」角川書店/吉田直定価:￥686#角川書店#吉田直#吉田_直#本#日本文学／小説・物語トリニティ・ブラッドシリーズの全巻＋オマケのセットです。†セット内容†・RebornontheMars 嘆きの星・RebornontheMars2 熱砂の天使・RebornontheMars3 夜の女皇・RebornontheMars4 聖女の烙印・RebornontheMars5 薔薇の玉座・RebornontheMars6 茨の宝冠・RageAgainsttheMoons フロム・ジ・エンパイア・RageAgainsttheMoons2 サイレント・ノイズ・RageAgainsttheMoons3 ノウ・フェイス・RageAgainsttheMoons4 ジャッジメント・デイ・RageAgainsttheMoons5 バード・ケージ・RageAgainsttheMoons6 アポカリプス・ナウ・トリニティ・ブラッド Canon 神学大全・ザ・スニーカー100号記念アンソロジーSRED・ザ・スニーカー 2003年12月号トリニティ・ブラッドの特集号です。付録の下敷きはございません。これからトリブラを読み進めたい方へお勧めセットです！THORES柴本先生の絵柄が美しく、壮大な世界観にピッタリでイラスト見るだけでも楽しめます。状態は本によって様々ですが、全体的に使用感があり傷や傷みが目立つ巻が多いです。読めれば良いという方でお願いいたします。喫煙者・ペットおりません。土日祝の発送はいたしません。よろしくお願いいたします。