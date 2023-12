【新品未開封】BLASPHEMOUS 2（ブラスフェマス 2）【PS5】

PS5「BLASPHEMOUS2(ブラスフェマス2)」北米版です。新品未開封です。国内のPS5で問題なく動作します。日本語対応しています。SupportedLanguages:Chinese(Simplified),Chinese(Traditional),English,French(France),German,Italian,Japanese,Korean,Portuguese(Brazil),Russian,Spanishサポートされる言語:中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、英語、フランス語(フランス)、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語『Blasphemous』シリーズの2作目では、空に浮かぶ心臓が「奇蹟」の帰還と新たな奇蹟の子の誕生を予言した1作目の無料DLC「WoundsofEventide」から物語は続き、「悔悟者」の帰還を予兆させる。奇妙な見知らぬ土地で目覚め、安息の地を追われた悔悟者は、生、死、そして復活の終わりなきサイクルに再び突き落とされ、危険な新世界を探索して長らく忘れ去られた秘密を解き明かすほかなくなる。グロテスクな敵の大群が立ちはだかり、悔悟者の手による最後の審判を待っている。巨大なねじくれたボスも闇に潜み、悔悟者を元いた墓場へと舞い戻らせるチャンスを待っている。奴らを倒すのは簡単ではないだろう。だが、『Blasphemous2』ではスキルセットをカスタマイズし改善する機会が増え、装備するユニークな新武器も複数追加された。正義の熱情と終わりなき憤怒があれば、勝利はすぐそこだ。※輸入品について海外からの長距離輸送のため、新品でもパッケージに擦れ・傷、軽い角潰れ、ディスク外れ等がある場合があり、デジタルダウンロードは日本国内アカウントではダウンロード不可の場合があります(全て保証外となります)よろしくお願い致します。#PlayStation5#PlayStation4#PS4#PS5



