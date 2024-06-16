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Ｂ７８６　掛軸　大徳寺　栗原密巌　『秋山風月清』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 N64877120857
商品名

Ｂ７８６　掛軸　大徳寺　栗原密巌　『秋山風月清』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　170cm×30cm本紙　約　101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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