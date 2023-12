【新品未開封】I SAW BLACK CLOUDS【PS4】

PS4「ISAWBLACKCLOUDS」です。新品未開封です。全世界1200本限定生産のため、数分で売り切れてしまった珍しいゲームです。国内のPS4・PS5で問題なく動作します、日本語対応しています。SupportedLanguages:Arabic,Chinese,English,French,German,Italian,Japanese,Korean,Portuguese,Russian,Spanish,Turkishサポート言語:アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語「ISawBlackClouds」は、友人の突然の死によって片田舎の故郷に戻った女性クリスティーナの身に降りかかる恐怖の出来事をプレイヤーがさまざまな選択を行うことで体験するという全編実写のインタラクティブムービーだ。ほかのキャラクター達との人間関係やクリスティーナの性格、そしてストーリー展開もプレイヤーのチョイスによって変化するという。場面をスキップしたりゲームを終えたあとで主人公のパーソナリティをチェックしたりする機能を備えており、何度も繰り返してプレイできるだろう。さらにストーリーをポーズして他人の意見を聞くというゲーム実況向けの「ストリーマーモード」も用意されている。※輸入品について海外からの長距離輸送のため、新品でもパッケージに擦れ・傷、軽い角潰れ、ディスク外れ等がある場合があり、デジタルダウンロードは日本国内アカウントではダウンロード不可の場合があります(全て保証外となります)よろしくお願い致します。#PlayStation5#PlayStation4#PS4#PS5



