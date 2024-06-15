[ジャックと豆の木]チェコの古い仕掛け絵本絵本/ポップアップ絵本 英語 童話/

[説明]チェコの古い仕掛け絵本です。こちらは1989年に当時のチェコスロバキアで発行された英語版の一冊になります。イギリスの有名な童話「ジャックと豆の木」の仕掛け絵本で、ページを開くと可愛らしい絵が飛び出してきます。仕掛けは全6ページございます。この手のアイテムとしては破れなどもく、年代を考えて頂けば比較的良い状態だと思います。貴重な一冊ですので、お好きな方はこの機会に如何でしょうか。英語版ですので、訳して読んで頂くにも良いと思います◎[状態]古い物ですので多少の痛みや汚れなどございます。予めご了承下さい。仕掛け部分も全体的に良い状態を保っています。これらも古い物ならではの味わいと楽しんで頂ければ幸いです。 [サイズ]約20.2×26.3cm厚み約1.2cm全6ページ1989年テキスト英語#東欧雑貨#ヨーロッパ雑貨#チェコ雑貨#アンティーク雑貨#ヴィンテージ雑貨#ブロカント#レトロ#チェコ絵本#古い絵本#ヴィンテージ絵本#洋書#絵本#インテリア雑貨#仕掛け絵本#ポップアップ絵本#童話#イギリス#英語絵本



新品】 [長靴をはいた猫]チェコの古い仕掛け絵本/ポップアップ絵本 ...



Cinderella シンデレラ / ポップアップ絵本のフィネサ・ブックス



チェコの仕掛け絵本〉Popelka - 中古絵本と、絵本やかわいい古本屋 ...



『チェコの仕掛け絵本』 イソップ物語（英語） - 金沢の雑貨屋 『Lykkelig-リュケリ-』Web shop



本 洋書 | www.viewpure.com



絵本とメルヘンの国、チェコの古本屋へ ｜ ことりっぷ



2023年最新】童話 絵本 英語版の人気アイテム - メルカリ



maron様ご成約◉ヴィンテージ絵本 ポップアップ 仕掛け絵本シンデレラ英語版 | フリマアプリ ラクマ



チェコ童話集✵美しく描かれたお伽話 古書 洋書 ビンテージ アンティーク 紙もの



低価格の [長靴をはいた猫]チェコの古い仕掛け絵本/ポップアップ絵本 ...



長靴をはいた猫]チェコの古い仕掛け絵本/ポップアップ絵本 童話 民話 ...



長靴をはいた猫]チェコの古い仕掛け絵本/ポップアップ絵本 童話 民話 ...



チェコチェコショップ】クバシュタの名作の仕掛け絵本も20%オフ ...



チェコのしかけ絵本（グスタフ・セダ）「Fables De La Fontaine: Pop ...



Piky Piky Ententyky ＜チェコの絵本＞-洋書絵本 絵本の家オンラインショップ