Newニンテンドー3DS

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商品詳細
Newニンテンドー3DSカラーはブラックですが、着せ替えプレートを白いものに交換しています画像5枚目に載せましたが上画面に微かに傷がありますが、ほぼ気にならないレベルであとシミのような黒いのもありますがプレイには問題ありません3DSソフト2本ポケットモンスター青、銀をお付けしますタッチペン、SDカードもそのままお付けいたします
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