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Newニンテンドー3DS
商品番号 C94045000989
商品名

Newニンテンドー3DS
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,200 円
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商品詳細

Newニンテンドー3DSカラーはブラックですが、着せ替えプレートを白いものに交換しています画像5枚目に載せましたが上画面に微かに傷がありますが、ほぼ気にならないレベルであとシミのような黒いのもありますがプレイには問題ありません3DSソフト2本ポケットモンスター青、銀をお付けしますタッチペン、SDカードもそのままお付けいたします
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