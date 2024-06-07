【極美品】 ニンテンドーDS Lite エナメル ネイビー 任天堂

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【商品名】ニンテンドーDSLiteエナメルネイビー【メーカー生産終了】【状態】ほとんど使用感のない綺麗な商品です。外箱も傷、破れ、折れ目など見当たらないぐらい綺麗です。【商品内容】本体充電アダプタータッチペン2本（1本は本体にセットしています）ストラップ説明書内箱、外箱中古品ですので、見落としがあるかもしれませんがご容赦願います。気になる点がございましたら、ご質問等下さい。新品よりもお得に安く買いたい方におすすめいたします。※いいねを押すと値段変更した際に通知が受け取れます。※値下げ可能なものもございますのでお問い合わせください。※5000円以上の商品は追跡番号のある方法で発送いたします。※メルカリ便をご希望の場合は購入前にコメントにてお知らせください。