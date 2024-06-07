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アーマードコア2本セット
商品番号 A27371755539
商品名

アーマードコア2本セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケースに擦り傷等有りますがディスクに傷ありません。攻略本的な本をおまけに付けます。攻略本は使用感多々有りますので、あくまでもおまけとして受け取って頂けるとたすかります。動作確認済みです。よろしくお願い致します。
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