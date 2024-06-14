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RUN握手会手渡しトレカ テヒョン
商品番号 F69403683565
商品名

RUN握手会手渡しトレカ テヒョン
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RUNの握手会の時にテヒョンから手渡しで貰ったトレカになります。貰ってすぐに硬化ケースに入れて保存しておりましたので状態は悪くないと思いますが、素人管理のため神経質な方の購入はお控えください‪(•̥ˍ•̥)‬硬化ケースにいれて発送しますVT防弾少年団BTSサインボールバンタ会報FCsyslysspeakyourselfloveyourselfmagicshophappyeverafterイルコンソウルコンツアーペンミコンサートチケットwingstourfinal花様年華君に届くmuster1st2nd3rd4thうちわ団扇フラッグスローガンアミボムペンライトタオルクッションカチューシャポスタートレカミニフォトアクリルキーリングアクリルキーホルダーカップホルダー缶バッジアクリルバッジフォトスタンドパスケーススマホケース扇風機アクリルスタンドフォトカード継続特典ファンクラブシールマグネットサマパケメモリーズMEMORIESシーグリオヌルdvdBluRayブルーレイ本雑誌承轉結チェーンバッジブランケットマスターcdアルバムrmjhopesugajinjimintaehyungjungkookナムジュンソクジンジンシュガユンギホソクジミンテヒョンテテジョングクグクcoyarjshookymangchimmytatacookyvanarmyサインボール缶バッジSKテレコム
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