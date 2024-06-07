鉷瓶 三越製 東洋レーヨン 創立三十五周年 記念 南部鉄器

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三越製の鉄瓶になります。*状熊古い物の為、サビや小傷があります。*サイズ幅約16高さ約22(持ち手有り）幅16センチ南部鉄器おしゃれ鉄分補給茶器茶道具やかんケトル写真の物が全てとなります。*キャンセル、返品はお避け下さい。*アンティーク商品のため小傷サビこすれ、汚れ等ある場合がございます。＊照明により色見が変わる事がございます。＊即日発送を目指します。【送料無料】商品写真をできる限り掲載いたしますので、十分に確認をした上でご購入してください。必要であれば写真追加もさせていただきます。最後まで読んで頂き誠にありがとうございます。何かございましたらお気軽にご質問下さい。良いお取り引きが出来ますよう心がけておりますので、よろしくお願い致します