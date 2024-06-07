KORG コルグ　タイニーピアノ　レッド　音楽　子供用　ミニピアノ

Korgコルグtinypianoタイニーピアノ赤数年前に新品で購入しました。別売りのアダプターも付属します。内蔵のメロディーの始めがハッピーバースデーの曲で家族の誕生日の時に流してお祝いしてました^^とても可愛いピアノです。細かな傷や使用感、鍵盤の変色など多少ありますので、中古品にご理解頂ける方のみご検討下さい。専用の箱は捨ててしまいましたので別の箱に入れて発送させて頂きます。宜しくお願い致します。＊メーカーサイトより添付主な仕様カラー：レッド（RD）鍵盤：25鍵（ナチュラル・タッチ・ミニ・キーボード、ベロシティ対応）音色：25音色（トイピアノ、ピアノx3、エレクトリック・ピアノx2、オルガンx3、オルゴールx2、ベルx3、その他11音色）デモ・ソング：50曲（トイピアノ・デモx4、オルゴール・デモx21、ピアノ・デモx20、その他x5）キー・トランスポーズ機能オクターブ・シフト機能接続端子：DC9V入力端子・ヘッドホン端子（ステレオ・ミニ・タイプ、オーディオ出力端子兼用）*モノラル出力アンプ出力：1Wスピーカー：8cmx1電源：単3アルカリ乾電池x6、単3ニッケル水素電池x6DC9V（別売りACアダプター：KA350）電池寿命約15時間（単3アルカリ乾電池使用時）消費電力2.0W（定格）外形寸法383（W）x258（D）x282（H）mm質量：4.7kg（電池含む）オプションACアダプター（KA350）



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