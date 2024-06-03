倉木麻衣　初ライブ販促グッズセット

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・【非売品】店頭ポスター2種(汚れ有り・破れなし) 横向きポスター1枚：A3サイズ 縦向きポスター3枚：B4サイズ（四隅に剥がしてない両面テープあり）・応募用紙3種類(多数)・happyアロマ12種(ストロベリー1個、ラベンダー3個、その他各2個)ポスターは、それぞれ非常に貴重なものだと思います。happyアロマに関しては、昔のものなのでご使用は自己責任でお願いします。まとめてお譲り出来る方を探しています。素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。#倉木麻衣#爽健美茶#初ライブ#販促グッズ#非売品#maikuraki#グッズ