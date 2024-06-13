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商品詳細
北欧雑貨収集家です。輸入して、コレクションにしておりました。ビンテージの味わい深い経年劣化が感じられ目立った傷や汚れはかんじませんでした。が、写真ご確認の上古いものご理解いただける方のみご購入いただければとおもいます。大きい人形のマントがやや 少し傷んでいるくらいで あとは、毛並みよし、目の配置も良い、良い顔立ちの3つになります。こちらセット売り
http://narcologia.ru/goods/subtropical613201.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle143125.html
http://narcologia.ru/goods/browse38791.html
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ノギンス バイキング 北欧6 - 管楽器
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