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レトロ ポータブルプレイヤーマスコット　5種コンプセット ガチャ
商品番号 T54272821788
商品名

レトロ ポータブルプレイヤーマスコット　5種コンプセット ガチャ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️プロフィールをご確認の上、購入をお願いいたします。新品未開封値下げ不可全5種5個セット　コンプリート　コンプバラ売り可→1点1444円⭕️本当に録音再生！　レトロminiポータブルプレイヤーマスコット⚫︎A:ブルー（カセット:緑）⚫︎B:ダークグレー（カセット:赤）⚫︎C:レッド（カセット:グレー）⚫︎D:ライトグレー（カセット:黄）⚫︎E:カセットテープとケースセットカプセルなしリーフレットは1枚お付けします。元々プチプチに包まれていたのでそのまま紙封筒に入れて発送します。簡易包装での発送になりますので、神経質な方や完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。ガチャガチャガチャポータブルプレイヤー
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