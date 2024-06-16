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Audio-Technica AT2020 コンデンサーマイク
商品番号 W34410447742
商品名

Audio-Technica AT2020 コンデンサーマイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほかのマイクを使用することが多く使うことがほとんど無くなったので出品します。防湿庫で保管していたため美品です。箱がないため本体のみの出品です。梱包済みなためすぐに発送出来ます。
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http://narcologia.ru/goods/revamp833722.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic410812.html

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