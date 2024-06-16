Audio-Technica AT2020 コンデンサーマイク

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商品詳細
ほかのマイクを使用することが多く使うことがほとんど無くなったので出品します。防湿庫で保管していたため美品です。箱がないため本体のみの出品です。梱包済みなためすぐに発送出来ます。
http://narcologia.ru/goods/plaque111007.html
http://narcologia.ru/goods/revamp833722.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic410812.html
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